دعمًا لـ «إلهان عمر».. التظاهرات تجتاح نيويورك

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دعما للنائبة المسلمة في الكونجرس الأمريكي إلهان عمر، والتي تواجه اتهامات بـ"معاداة السامية"، شهدت مدينة نيويورك مظاهرة مؤيدة لتلك النائبة.

وشارك في التظاهرة المؤيدة لإلهان عمر، المئات من المسلمين والمسيحيين واليهود المناهضين للصهيونية، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها: "انتقاد إسرائيل ليس معاداة للسامية"، و"شكراً إلهان على سعيك لخلق عالم يسوده العدل"، و"لا للتهاون أمام ظاهرة الإسلاموفوبيا".

وفي كلمة له خلال التظاهرة، قال أحد المتظاهرين يدعى دوفيد فيلدمان، إن النائبة إلهان عمر تكشف حقائق اللوبي الإسرائيلي في الكونجرس.

وأكد أن انتقاد الحكومة الإسرائيلية وممارساتها لا يعني مطلقاً معاداة السامية.

وتابع قائلاً: "توجيه تهمة معاداة السامية للأشخاص لا يضفي الشرعية على ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين، وننتظر من اليهود ساسة شجعان مثل إلهان عمر".

ويستهدف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنظمات اللوبي الإسرائيلية في أمريكا، وعلى رأسها لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية (آيباك)، النائبة إلهان، منذ أن انتقدت دور اللجنة في التأثير على سياسات الإدارة في واشنطن.

وتتهم هذه الجهات النائبة بمعاداة السامية، وهو ما تنفيه إلهان بشدة.

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وكان آخر هجوم لـ"ترامب" على إلهان في أبريل الماضي، عندما نشر مقطع فيديو لها وهي تلقي كلمة عن معاملة المسلمين بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وأرفقها بصور لمركز التجارة العالمي وهو يحترق، وعقب على الفيديو بتعليق: "لن ننسى أبداً".

وأظهر ترامب النائبة الديمقراطية في ذلك المقطع وكأنها تستهين بتلك الهجمات، فيما واجهت تغريدة ترامب سيلاً من الردود الرافضة لها، واعتبرت أنها تعزز ظاهرة الإسلاموفوبيا والعنصرية في المجتمع الأمريكي.

يذكر أن إلهان عمر من مواليد الرابع من أكتوبر 1981، وهي سياسية صومالية-أمريكيّة من مينيسوتا.

بدأت إلهان تُحقق شهرة على المستوى المحلّي في الداخل الأمريكي منذُ عام 2016 خلالَ انتِخابها من قِبل الحزب الديموقراطي كعضوة في مجلس النواب عن مدينة مينيسوتا ممّا يَجعلها أول صومالية-أمريكية تُنتخب في هذا المنصب في الولايات المتحدة.

زادت شهرة السيّدة على المستوى العالمي حينَما ترشحت للمنافسة على عضويّة مجلس النواب الأمريكي عن مينيسوتا في الانتخابات النصفيّة يوم 14 أغسطس من عام 2018، ثمّ انتُخبت رسميًا في 6 نوفمبر من نفسِ العام؛ لتكون بذلك أول صومالية-أمريكية تُنتخب في كونجرس الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع رشيدة طليب.

ليسَ هذا فقط؛ بل تُعد إلهان واحدة من أوائل النساء المُسلِمات المنتخبات في الكونجرس، وهي أيضًا أول لاجئة تُنتخب في مجلس النواب فضلًا عن كونها أول سيدة من غير البيض (ذوي اللون الأبيض) تُمثل ولاية مينيسوتا في مجلس النواب.