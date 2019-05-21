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© AP Photo / Mohammad Hannon
وأضاف سلامة، "في جنوب ليبيا نجد أن رايات داعش السوداء بدأت بالظهور مجددا، ومنذ الرابع من نيسان/ أبريل سجلت 4 هجمات لتنظيم داعش في جنوب ليبيا".
وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أعلن، ليل الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بـ "الإرهاب" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج.
وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر سلامة: العنف في طرابلس هو بداية لحرب طويلة ودامية على سواحل المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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