بوغدانوف يستقبل سفير الإمارات ويبحثان الوضع في منطقة الخليج

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© Sputnik . Alexey Filippov
كانت الولايات المتحدة قد قامت، على خلفية تفاقم الوضع حول إيران، بنشر ما لا يقل عن سبع سفن حربية في منطقة الخليج وما حولها، وقامت بنقل نظام صواريخ باتريوت المضادة للطائرات. وأوضح البنتاغون، أن هذه الإجراءات إنما هي رد على وجود إشارات على الاستعدادات الإيرانية المتزايدة للقيام بعمليات هجومية ضد القوات الأمريكية.
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