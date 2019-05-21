بوغدانوف يستقبل سفير الإمارات ويبحثان الوضع في منطقة الخليج

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موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية عقب اللقاء: "تم خلال اللقاء تبادل شامل لوجهات النظر حول القضايا الراهنة بشأن تنمية التفاعل متعدد الجوانب بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك جدول الاتصالات والفعاليات الثنائية. كما تمت مناقشة الجوانب الرئيسية للوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على الوضع في منطقة الخليج".

كانت الولايات المتحدة قد قامت، على خلفية تفاقم الوضع حول إيران، بنشر ما لا يقل عن سبع سفن حربية في منطقة الخليج وما حولها، وقامت بنقل نظام صواريخ باتريوت المضادة للطائرات. وأوضح البنتاغون، أن هذه الإجراءات إنما هي رد على وجود إشارات على الاستعدادات الإيرانية المتزايدة للقيام بعمليات هجومية ضد القوات الأمريكية.