اللوفر أبوظبي يستقبل 10 آلاف زائر في اليوم العالمي للمتاحف

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أبوظبي: زار نحو 10 آلاف شخص متحف اللوفر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في يوم واحد، وهو اليوم العالمي للمتاحف، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات.

وقام المتحف بتمديد ساعات عمله في 18 مايو، وهو اليوم العالمي للمتاحف حتى الواحدة بعد منتصف الليل، لإتاحة المجال للزائرين للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة.

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يذكر أن متحف اللوفر أبوظبي كان استقبل أكثر من مليون زائر في السنة الأولى التي تلت افتتاحه مما جعل منه وجهة ثقافية بارزة.

ودشّن اللوفر أبوظبي الواقع في جزيرة السعديات عند أطراف العاصمة الإماراتية في 8 نوفمبر 2017 بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يفتح أبوابه للزوار في 11 من الشهر نفسه. وقد صمم المبنى المهندس الفرنسي جان نوفيل.

واللوفر أبوظبي وهو أول متحف يحمل اسم اللوفر خارج فرنسا، جاء ثمرة اتفاق حكومي مشترك وقعته باريس وأبوظبي العام 2007. ومدة الاتفاق ثلاثون عامًا، وتقوم باريس بموجبه بتقديم الخبرة وإعارة القطع الفنية وتنظيم معارض موقتة في مقابل مليار يورو.