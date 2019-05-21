دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة بلاستيشن الجيل الخامس سيكون أسرع بحوالي 10 مرات من PS4 في تحميل الألعاب

كشفت شركة سوني خلال مؤتمرها لوضع استراتيجات الشركة السنوية عن عددِِ من الخصائص الجديدة لبلاستيشن 5 أو ما أطلقت عليه بلاستيشن الجيل القادم، حيث أظهر عرض تقديمي قدرة تحميل الألعاب السريعة للجهاز عبر اختبار لعبة سبايدرمان بالمقارنة مع PS4 حيث لم تتجازو فترة التحميل الثانية الواحدة في الوقت أن الجيل السابق يحتاج لقرابة 8 ثواني لاتمام نفس العملية.

كما أن العرض يظهر القدرة العالية لوحدة الألعاب القادمة من سوني في عرض الخرائط والخلفيات في اللعبة بدقة عالية دون أي تقطيع أو تشويش أو توقف، لتقدم بذلك تجربة مختلفة للمستخدم باختبار اللعبة بكل حيثياتها كما يظهر الفيديو التالي الذي التقطه مراسل رويتر:

وكانت الشركة قد كشفت في وقت سابق عن العديد من المكونات الداخلية لبلايتيشن الجيل الخامس من حيث تزويده بمعالج ثماني النواة AMD Rayen بتقنية 7 نانومتر بالتوافق مع وحدة معالجة رسومات مخصصة Radeon Navi بتقنية التتبع الشعاع حيث سيدعم PS5 دقة 8K، وكذلك تم استبدال أقراص تخزين HDD بـ SSD ذات سرعة الأداء الأعلى في الإقلاع والتي تلعب دوراً هاماً في عمل الجهاز ككل وسيكون مدعوم بتقنية صوت 3D لجعل بيئة اللعب أكثر واقعية.

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ومن جانبِِ أخر يبدو أن وحدة بلاستيشن القادمة لن تعتمد على الشق الرقمي فقط بل ستُبقى الشركة على المحرك الليزري حيث ستسعي الشركة لاستمالة مالكي جهازها للتبني خيار خدمات الألعاب المباشرة، حيث أنها قد أبرمت شراكة مع مايكروسوفت في إطار تطوير هذا الجانب وتوسيع سيطرتها في مجال الألعاب والبث المباشر لها.

ولم تكشف الشركة بعد عن سعر PS5 أو موعد إطلاقه والذي لن يكون خلال الاثني عشر شهراً القادمة بالتأكيد حسب تصريحاتها السابقة، لذا يجب علينا الانتظار ريثما تعود لنا بمعلومات جديدة حول هذا الأمر.

التدوينة بلاستيشن الجيل الخامس سيكون أسرع بحوالي 10 مرات من PS4 في تحميل الألعاب ظهرت أولاً على عالم التقنية.