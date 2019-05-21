بكل تأكيد لم تكن هواوي وحدها هي المعنية في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع بعض الشركات الخارجية على قائمة الحظر، لأن هذا الأمر جزء من حرب اقتصادية بين الولايات المتحدة والصين يبدو أنها لن تنتهي قريبًا وستتحول من شركة إلى أخرى.
فبعد هواوي، الدور قادم نحو DJI الشركة المعروفة بتطوير الطائرات بدون طيار (الدرونز) الترفيهية والخاصة بالتصوير ومن أشهر الشركات العالمية في المجال، فبحسب وزارة الأمن القومي الأمريكي هناك خطر قادم من طائرات درونز بحيث تنقل بيانات حساسة من الولايات المتحدة إلى الصين.
وأردفت وزارة الأمن القومي بأن هناك بعض المنتجات المصنوعة في الصين لديها القدرة على جمع المعلومات ونقلها إلى خوادم خاصة في البلد الأم، وبالرغم من أنه لم يتم تسمية DJI بشكل مباشر إلا أنها بلا شك ستكون الواجهة الرئيسية خصوصًا بكونها المسيطرة على السوق في الولايات المتحدة وكندا.
التدوينة الولايات المتحدة تحول الاتجاه إلى شركة DJI بعد هواوي ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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