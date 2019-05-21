دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تعلن عن إصدارها الجديد من نظارات الواقع المعزز بسعر 999 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت عملاق البحث عن إصدار جديد من نظارات الواقع المعزز التي تستهدف مجال العمل، على أن يتوفر الجيل الثاني من نظارات Glass Enterprise بسعر 999 دولار.

إنتقلت شركة جوجل من التصاميم التجريبية في نظارات الواقع المعزز إلى إصدارات رسمية من الشركة إلا أنها مازالت حتى الآن لا تباع بشكل مباشر للمستهلكين.

ولقد كشفت جوجل عن الجيل الثاني من نظارات الواقع المعزز Glass Enterprise، حيث يأتي هذا الإصدار مع معالج جديد، وتحسينات في تقنية الكاميرة إلى جانب منفذ USB C لدعم تقنية الشحن السريع للنظارة، وأيضاً مجموعة أخرى من التحسينات.

ولقد إنتقل الجيل الجديد من نظارات الواقع المعزز إلى شركة Alphabet بين منتجات جوجل، حيث تتوقع شركة جوجل زيادة نسبة مبيعات هذا الإصدار، لما تقدمه الشركة من مميزات في النظارة يمكن أن تدعم المستخدمين في مجال العمل على الوجه الأمثل.

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من جانب أخر لم يطرأ تغيير كبير على تصميم الزجاج الخارجي للنظارة، حيث تتميز النظارة بتصميم خارجي بسيط وواضح، على عكس نظارة مايكروسوفت HoloLen، أيضاً يضم هذا الإصدار الجديد من نظارات جوجل للواقع المعزز رقاقة معالج Snapdragon XR1 التي صممت من كوالكوم لدعم نظارات الواقع المعزز أو نظارات الواقع الإفتراضي.

وتؤكد شركة جوجل على أن المعالج الجديد في نظارة الواقع المعزز سيدعم النظارة بآداء أفضل مع دعم تقنية تعلم الآلة، كما يأتي هذا الإصدار من النظارة بإطارات مميزة بتصميم يدعم حماية النظارة، حيث طور تصميم النظارة بالتعاون مع Smith Optics، أيضاً من بين التحسينات التي تقدم من جوجل في هذا الإصدار تعزيز قدرة البطارية.

الجيل الجديد من نظارات جوجل للواقع المعزز يأتي بنظام تشغيل Android Enterprise، وهو ما يؤكد التسريبات التي جاءت خلال الأشهر الماضية حول دعم Glass Enterprise Edition 2 لنظام تشغيل الأندوريد.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تعلن عن إصدارها الجديد من نظارات الواقع المعزز بسعر 999 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.