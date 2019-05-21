«مصر للطيران» تنقل 11620 معتمرًا فلسطينيًا إلى الأراضي المقدسة

تمكنت شركة «مصر للطيران» من نقل 11620 معتمرا فلسطينيا على متن 48 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة منذ مارس الماضي.
سيرت الشركة، الاثنين، 4 رحلات مخصصة لمعتمري فلسطين وفق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى الذي تقوم بموجبه «مصر للطيران» بتسيير 56 رحلة جوية، لنقل 13 ألف معتمر من دولة فلسطين بداية من 4 مارس حتى 5 يونيو المقبل.
حرصت سلطات مطار القاهرة بالتنسيق مع «مصر للطيران» على توفير فريق عمل لإنهاء إجراءات وصول المعتمرين الفلسطينيين القادمين من معبر رفح البري، وتسهيل إجراءات سفر كبار السن.
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