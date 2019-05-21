شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حبس رئيس اتحاد عمال لبنان وفصله من عمله لإساءته للبطريرك نصر الله صفير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت سلطات التحقيق القضائية فى لبنان حبس رئيس الاتحاد العمالى العام المستقيل من منصبه بشاره الأسمر، بصورة احتياطية، على ضوء بلاغات قضائية قدمها ضده محامون، كما أعلن وزير الاقتصاد والتجارة إنهاء التعاقد معه فى إدارة صوامع القمح، على خلفية إدلائه بعبارات من شأنها الإساءة إلى البطريرك المارونى الراحل نصر الله صفير الذى توفى قبل أسبوع عن عمر ناهز 99 عاما.

كان رئيس الاتحاد العمالى العام قد تقدم باستقالته من منصبه بالأمس، وأعلن الاتحاد العمالى العام قبول الاستقالة.

ويقضى رئيس الاتحاد العمالى المستقيل، فترة حبس احتياطى بالفعل اعتبارا من السبت الماضى، بموجب قرار أصدره مدعى عام التمييز القاضى عماد قبلان، عقب التحقيق المبدئى الذى أجرته المباحث الجنائية بالشرطة القضائية مع "الأسمر" بعد صدور مذكرة استدعاء رسمية بحقه، حيث أسندت إليه ارتكاب جرائم القدح والذم وتحقير الشعائر الدينية.

وقدم قبل يومين محامون بلاغات عن ذات الواقعة، متهمين "الأسمر" بارتكاب جرائم القدح والذم والتحقير والمس بالرموز الدينية والوطنية، فقام قاضى التحقيق المختص باستدعائه اليوم والاستماع إلى أقواله عما ورد بتلك البلاغات، وقرر فى ختام جلسة التحقيق إصدار مذكرة توقيف ثانية (حبسه احتياطيا مجددا) .

وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى منصور بطيش – فى وقت سابق من اليوم – إنهاء عمل بشاره الأسمر فى الإدارة الخاصة بصوامع القمح، فى ضوء تلك الواقعة، مشيرا إلى أن القانون يسمح له باتخاذ مثل هذا القرار.

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كان "الأسمر" بصدد بدء مؤتمر صحفى فى إطار الدعوات العمالية المتعددة للاعتراض على قرارات حكومية مرتقبة بالتقشف المالى وفرض ضرائب ورسوم على الرواتب والمعاشات التقاعدية لموظفى القطاع العام والدولة، حينما سجلت له كاميرات القنوات التلفزيونية قبيل بدء المؤتمر، وهو يتحدث مع عدد من الأفراد على المنصة الرئيسية، منتقدا ضخامة حجم الجنازة التى أقيمت الخميس الماضى للبطريرك المارونى الراحل نصر الله صفير، مستخدما عبارات حملت سخرية وإهانة له، دون أن ينتبه أن الكاميرات تقوم بالتسجيل.

وتسبب انتشار المقطع المصور والحديث المصحوب له، فى موجة غضب عارمة فى عموم البلاد، حيث طالب نواب ووزراء وقوى وتيارات وأحزاب سياسية، رئيس الاتحاد العمالى العام بالاستقالة الفورية وأن تتحرك السلطات القضائية لاتخاذ إجراء ضده.

كانت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، قد أعلنت قبل يومين استنكارها لما صدر عن رئيس الاتحاد العمالى العام (المستقيل).

كما أعربت البطريركية المارونية عن إدانتها الشديدة لحديث رئيس الاتحاد العمالى العام (المستقيل) معتبرة أنه أساء إلى جميع اللبنانيين، وأن كلامه يفقده الأهلية للاضطلاع بمسئولية تتعلق بالشأن العام.