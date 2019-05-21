شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة تطورات الأزمة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جيير بيدرسون، الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسى ينهى الأزمة السورية وما تسببه من معاناة.

وأكد الصفدى - خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، دعم الجهود التى تبذلها الأمم المتحدة لحل الأزمة وفق حل يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وأمنها واستقرارها، ويتيح ظروف العودة الطوعية للاجئين الذين يستضيفهم الأردن.

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وشدد على مركزية مسار جنيف فى الجهود الدولية المستهدفة حل الأزمة وفق القرار 2254، مشيرًا إلى حرص الأردن على تعزيز الشراكة المثمرة مع الأمم المتحدة وتطوير التعاون معها لتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.

من جهته.. أشاد البمعوث الأممى بيدرسون بالتعاون بين الأردن والأمم المتحدة فى جهود حل الأزمة السورية، مثمنًا الدور الإنسانى الكبير الذى تقوم به الأردن إزاء اللاجئين السوريين.