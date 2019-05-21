قدم: صلاح يقود هجوم مصر في أمم إفريقيا 2019

محمد يونس / الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المكسيكي خافيير أغيري، الثلاثاء، قائمة الفريق التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي ستقام بمصر الشهر المقبل.

وشهدت القائمة وجود محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى محمد النني لاعب أرسنال، في الوقت الذي تم فيه استبعاد ثنائي الزمالك المصري عبدالله جمعة، ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بالإضافة إلى عمرو السولية لاعب الأهلي.

ووفقًا لموقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الانترنت، جاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي (بيراميدز)، محمد الشناوي (الأهلي)، محمد أبو جبل (سموحة)، محمود عبد الرحيم جنش (الزمالك).

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وفي الدفاع: أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمود علاء و محمود حمدي الونش (الزمالك)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، أحمد أيمن منصور وعمر جابر (بيراميدز)، أيمن أشرف (الأهلي)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).

وفي الوسط: محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، طارق حامد (الزمالك)، علي غزال (فيرنس الكندي)، نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد (بيراميدز)، وليد سليمان (الأهلي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني).

وفي الهجوم: أحمد علي (المقاولون العرب)، مروان محسن (الأهلي)، أحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني).

وتخوض مصر فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية في المجموعة الأولى بجانب منتخبات زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.