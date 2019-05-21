تركيا.. رسالة "نقابية" لغوتيرش حول انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين

أنقرة / بلال أجار / الخليج 365

بعث رئيس اتحاد نقابات العمال التركي، محمود أرسلان، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للفت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وذكر الاتحاد في بيان، الثلاثاء، أن أرسلان بعث رسالة إلى غوتيرش، أشار فيها إلى اعتقال إسرائيل الأطفال والنساء دون إبداء أي سبب.

وكشف أرسلان في رسالته، أن المعتقلين الفلسطينيين الأبرياء، يتعرضون في السجون لجميع أنواع المعاملة غير الإنسانية.

وشدد على وجوب إطلاق إسرائيل أولًا سراح المحتجزين والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها وخاصة النساء والأطفال، ووقف المعاملة غير الإنسانية ضدهم.

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وتضمنت الرسالة نتائج تقرير مركز "أسرى فلسطين للدراسات"، الذي رصد اعتقال السلطات الإسرائيلية 5700 فلسطيني حتى نهاية 2018، بينهم أطفال ونساء.

وأضاف أرسلان أن "القوات الإسرائيلية تنفذ هجمات مباغتة على زنازين الفلسطينيين في السجون، وتستخدم غاز الفلفل والقنابل الصوتية والرصاص البلاستيكي والهراوات والكلاب".

وأوضح أن السلطات الإسرائيلية مستمرة في سياسات الضغط داخل مراكز الاحتجاز والاعتقال بمختلف الأساليب.

وبين أن من تلك السياسات "الحبس الانفرادي، والغرامات المالية، والضرب المبرح، ومنع الزيارات العائلية، ومصادرة كتب المعتقلين، وتقليل كمية المياه المقدمة، ومنعهم من العلاج والفحص الطبي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.