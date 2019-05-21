ظفار ” #زعيم_الكرة_العمانية” يحتفل باليوبيل الفضي.. بدرع #عمانتل

صحيفة الخليج الإلكترونية

احتفل نادي ظفار الملقب ” بزعيم الكرة العمانية” قبل ساعات بالعدد رقم “٢٥ بطولة ” دوري وكأس قبل ختام الموسم الكروي ٢٠١٩/٢٠١٨ والذي سيطر ظفار على مسابقة الدرع منذ اللحظات الاولى للمسابقة التي انطلقت في نهاية اغسطس ٢٠١٨ وتصدر معظم أسابيعها بانتصارات متتالية وكبيرة وبفارق كبير بينه وبين منافسية في دوري عمانتل.

نجح ظفار في أن يجمع “٦٠ نقطة” بدون ان يتعرض الفريق لأي خسارة له في مسابقة الدوري لهذا الموسم..وذلك قبل ختام الموسم بجولتين وبالتالي مرشح ظفار بأن يصل الى “٦٦ نقطة”.. بفارق اكثر من “٢٠ نقطة” عن اقرب منافسية فريق النصر الغريم التقليدي للزعيم.

واحتفل نادي ظفار بين جماهيره وعلى ملعبه قبل ساعات بالفوز الكبير على فريق مسقط (١/٥) في ليلة تتويجه الرسمي وذلك بعد ان حقق “١٨ انتصارا” في هذا الموسم بقيادة مدربة المصري محمد عبدالعظيم الذي تولى قيادة الزعيم بعد مواطنه محمد وهبة الذي ترك الفريق بعد ٧ جولات.

يعتبر نادي ظفار هذا الموسم بهذا الإنجاز قد سجلا رقما قياسيا في عدد مرات الفوز بالبطولات المحلية ” ١١ بطولة الدرع ” و” ٨ بطولات لكأس السلطان قابوس” اضافة الى ” ٦ بطولات ” في مسابقتي كأس الاتحاد وبطولة السوبر.

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يضم نادي ظفار كوكبة من نجوم المنتخب العماني ابرزهم محمد المسلمي وعلي البوسعيدي ومعتز صالح وصلاح اليحيائي وحارب السعدي ومحمد المعشري وعلي سالم كابتن الفريق وقاسم سعيد بجوار لاعبية المحترفين إبرزهم الاردني عبيد القرا.

ورغم ان ظفار خرج من منافسات كأس جلالة السلطان هذا الموسم من دور ١٦ على يد نادي السيب بعد بلوغه لركلات الجزاء الترجيحية ..وكان يراهن حينها على ان يجمع الحسنيين الا انه وقع في شباك الإمبراطور المتخصص في اصطياد الكبار.. وبقي بعدها ظفار مركزا على بطولة الدرع التي حقق فيها “٥٢ هدفا” وتبقى له مباراتين وكان اكبر فوز حققه هذا الموسم على فريق صحم ٣/٧ ..وتعتبر شباكه اقل شباك تلقت أهدافا ” ١٠ اهداف”.. وبالتالي امتلك لأقوى هجوم واقوى دفاع.

وقد شهد الموسم الكروي بدرع عمانتل هذا الموسم العديد من الأحداث..منها هبوط فريق صور الى مصاف الدرجة الاولى وهو بطل كأس السلطان قابوس في مشهد دراماتيكي ومعه نادي مجيس فيما تترقب الجماهير هبوط فريق ثالث بين ” اندية الشباب وعمان ومرباط”.. وكان اتحاد الكرة العماني قد قرر هبوط “٣ فرق” من دوري عمانتل وصعود “٣ فرق ” من الدرجة الاولى حيث صعدت أندية “بهلاء وفنجاء والسيب “.. التي يتوقع ان تقوم بتغييرات في خارطة المنافسة بالموسم القادم.

ورغم ان مجموعة من الأندية المهددة بالهبوط طالبت بالغاء الهبوط هذا الموسم الا انه لم يصدر قرارا رسميا من رابطة دوري المحترفين ..فيما يسير التوجه لدمج الدرجتيين ” الاولى والثانية” في مجموعة واحدة بالموسم القادم..

وغابت المنافسة هذا الموسم من الاندية المرشحة امثال ” النصر والعروبة والسويق والنهضة وصحم والشباب ” والتي اكتفت بالتنافس على المراكز الشرفية وبعضها من أجل البقاء.