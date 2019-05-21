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صحيفة الخليج الإلكترونية
توفي لاعب كرة قدم هاوٍ، يدعى حيدر مغفوري، خلال مباراة كرة قدم أقيمت، أمس الاثنين، ضمن دورة رمضانية رياضية في قرية الكربوس بمنطقة جازان.
وكان اللاعب قد شعر بالتعب، وطلب تغييره بلاعب آخر قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة عقب تعب وإجهاد وضيق في التنفس.
وقال مقربون من الشاب الثلاثيني إن فرق الهلال الأحمر حضرت لموقع المباراة وقدمت الإسعافات الأولية له ونقلته لمستشفى الملك فهد المركزي لكنه فارق الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مفاجئة للاعب كرة قدم خلال مباراة ضمن دورة رمضانية بـ #جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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