شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوي قوي بسماء الباحة والنماص وبلقرن.. وتوضيح من «المساحة الجيولوجية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - توصل – الباحة:
أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية “طارق أبا الخيل” أن محطات الرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية والمنتشرة في مناطق المملكة لم ترصد أي زلزال اليوم.
يذكر أن صوت دوي انفجار قوي سمع في سماء الباحة، النماص وبلقرن، شعر به الأهالي عند العاشرة من صباح اليوم وآخر عند الثانية عشرة ظهراً.
ولم يتضح حتى الآن سبب الصوت وما تسبب فيه من هزة شعر بها الأهالي.
كانت هذه تفاصيل خبر سماع دوي قوي بسماء الباحة والنماص وبلقرن.. وتوضيح من «المساحة الجيولوجية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.