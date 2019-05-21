شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوي قوي بسماء الباحة والنماص وبلقرن.. وتوضيح من «المساحة الجيولوجية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - توصل – الباحة:

أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية “طارق أبا الخيل” أن محطات الرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية والمنتشرة في مناطق المملكة لم ترصد أي زلزال اليوم.

يذكر أن صوت دوي انفجار قوي سمع في سماء الباحة، النماص وبلقرن، شعر به الأهالي عند العاشرة من صباح اليوم وآخر عند الثانية عشرة ظهراً.

ولم يتضح حتى الآن سبب الصوت وما تسبب فيه من هزة شعر بها الأهالي.