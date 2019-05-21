أبو الغيط: نرفض أي محاولة لتوسيع دائرة النزاع المسلح في اليمن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية رفضه أية محاولة لتوسيع دائرة النزاع المسلح في اليمن .

وقال أبو الغيط إن محاولة جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن أمس الاثنين استهداف مكة المكرمة بصاروخين باليستيين تمثل تهديداً خطيراً، ليس فقط لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية وانما أيضا للأمن الإقليمي ككل، إضافة لكونها تمثل انتهاكاً لحرمة الأماكن المقدسة وشهر رمضان الفضيل.

وصرح محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ، بأن أبو الغيط أكد في هذا الإطار التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها الوطني وزعزعة استقرارها، ومساندة الإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية لمواجهة هذا التهديد.