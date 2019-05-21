فيديو| في أسبوع.. حصيلة هجمات الحوثي على السعودية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي توترت الأجواء في الآونة الأخيرة بين جماعة الحوثي والسعودية، على خلفية استمرار الأخير قصفه مناطق حيوية بالمدن السعودية.
ومرة أخرى يعود الحوثيون" target="_blank">الحوثيون لاستهداف منشآت سعودية حيوية، وفي تصعيد لافت هذه المرة قصفت قبل أيام سبع طائرات مسيرة أنابيب وخطوط الضخ النفطي التابعة لشركة أرامكو السعودية ومواقع أخرى تحت مسمى "العملية العسكرية الكبرى".
الهجوم والتصعيد الحوثي الأخير، اعتمد على الطائرات المسيرة من جانب، والصواريخ الباليستية من الجانب الآخر، ليضع معها المنطقة أمام أزمة كبيرة.
تأتي هذه التطورات بينما تشهد المنطقة توترا متزايدا بين طهران من ناحية ودول الخليج العربية والولايات المتحدة من ناحية أخرى، فضلا عن الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من أربعة أعوام.
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