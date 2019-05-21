بسبب إضراب عمالي.. الخطوط الجوية الإيطالية تلغي 300 رحلة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت الخطوط الجوية الإيطالية "أليطاليا" المثقلة بالديون، اليوم الثلاثاء، إلغاء أكثر من 300 رحلة طيران، بسبب إضراب عمالي دعت إليه نقابة النقل، احتجاجا على تدهور أوضاع العمل.

ونقلت وكالة "أسوشييتدبرس" عن الشركة قولها، إنها ألغت نحو نصف رحلاتها الجوية الداخلية والدولية، بسبب الإضراب الثلاثاء الذي يستمر 24 ساعة بدءًا من منتصف الليل.

وأوضحت الشركة أنها أعادت ترتيب مواعيد الرحلات، حتى يتمكن نصف الركاب المتضررين على الأقل من السفر في اليوم نفسه.

ودعت نقابة النقل الرئيسة في البلاد، إلى الإضراب لمدة 24 ساعة، للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن مستقبل شركة اليطاليا، ولكن بشكل أعم لتجديد العقد الوطني وغيرها من التدابير لدعم العمال.

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ويأتي الإضراب، احتجاجا على فشل الحكومة في البت بمستقبل الشركة المثقلة بالديون، والتي وضعت تحت "حراسة قضائية" منذ أكثر من عامين، مع محاولة الحكومات المتعاقبة الاتفاق على مشترٍ للشركة.

وفي 2 مايو 2017، أعلنت "أليطاليا" أنها ستبدأ رسميا إجراءات إشهار الإفلاس، بعدما رفض العاملون فيها خطة إعادة الهيكلة التي اقترحتها الحكومة.

وأكدت الإدارة، أن جدول الرحلات الجوية سيستمر حاليا كالمعتاد، بينما تتخذ الإدارة الإجراءات المطلوبة.

يذكر أن "أليطاليا" لم تحقق أرباحا منذ 2002، ووصلت لحافة الإفلاس ثلاث مرات خلال الأعوام العشرة الماضية، ومنذ أن تم خصخصتها عام 2008، خسرت "أليتاليا" أكثر من 2.5 مليار يورو.