مقتل 30 إرهابيا وتدمير 12 عربة فى أعنف هجوم بريف حماة منذ أشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت المجموعات المسلحة المنتشرة فى المنطقة المصنفة على أنها "منزوعة السلاح" مواقع الجيش السورى صباح يوم الاثنين، انطلاقا من مواقعها فى اللطامنة وكفرزيتا شمال حماة. ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر عسكري، قوله: "إنه فى تمام الساعة الثالثة من صباح يوم الاثنين شنت مجموعات مسلحة تابعة لتنظيمى "جيش العزة" و"حراس الدين" الإرهابيين هجوما عنيفا باتجاه مواقع الجيش السورى على محور الحماميات بريف حماة الشمالي، حيث دارت اشتباكات عنيفة استمرت لست ساعات أسفرت عن مقتل أكثر من 30 مسلحا وإصابة آخرين، إضافة إلى تدمير 12 آلية مزودة برشاشات، على حين لقى أربعة جنود سوريين حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون خلال الاشتباكات. Advertisements وأضاف المصدر أن سلاحى المدفعية وراجمات الصواريخ فى الجيش السورى استهدفا خطوط إمداد المسلحين الخلفية. وكشف المصدر أن هذا الهجوم يعتبر الأعنف للتنظيمات الإرهابية المسلحة باتجاه مواقع الجيش السورى منذ أشهر، موضحاً أن الاستعدادات التى اتخذها الجيش، والجاهزية العالية لقواته والمعلومات الاستخبارية ساعدت وحداته على إحباط هذا الهجوم وإلحاق أضرار وخسائر كبيرة بالفصائل المهاجمة.

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