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مؤسسة النفط الليبية تبدى قلقها من انعدام سيادة القانون على القطاع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، اليوم الثلاثاء، إنها قلقة من تأثير انعدام سيادة القانون على قطاع النفط.

 

وقالت المؤسسة فى بيان، إن معدات وآلات سُرقت من مقر شركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائى.

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وأضافت أنه فى حادث أمنى آخر جرى الاستيلاء على شاحنة وقود فى جنوب ليبيا.

 

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