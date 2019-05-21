البرهان يبعث برسالة شكر وتقدير للسيسي

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عبدالفتاح البرهان
بعث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، برسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، ردًا على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وعبّر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، في رسالته اليوم، عن أمنياته ودعواته الصادقة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولحكومة وشعب مصر بمزيد من التقدم والاستقرار. وفي 22 أبريل الماضي، تسلم الرئيس السيسي رسالة من البرهان تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في جمهورية السودان الشقيق.
كما تضمنت الرسالة التي جاء بها الفريق أول أبو بكر دمبلاب، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني إلى مصر، "الإعراب عن التطلع لاستمرار الدور المصري الداعم لأمن واستقرار السودان لتجاوز هذه المرحلة، وذلك في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، إلى جانب الدور المصري المحوري في القارة في إطار
كما تضمنت الرسالة التي جاء بها الفريق أول أبو بكر دمبلاب، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني إلى مصر، "الإعراب عن التطلع لاستمرار الدور المصري الداعم لأمن واستقرار السودان لتجاوز هذه المرحلة، وذلك في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، إلى جانب الدور المصري المحوري في القارة في إطار قيادتها الحالية لدفة العمل الإفريقي المشترك من خلال رئاسة الاتحاد الإفريقي".
وأبلغ السيسي للمبعوث السوداني تحياته إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها المجلس في التعامل مع الأوضاع الراهنة بالبلاد.
وأكد السيسي "استعداد مصر الكامل وغير المشروط لتقديم جميع سبل الدعم للسودان الشقيق على تحقيق استحقاقات هذه المرحلة لما فيه مصلحة الشعب السوداني.
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