انت الان تتابع صالح: انتخابات الرئاسة تجنبنا الدخول في فراغ دستوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح

أكد نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الاثنين، إن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد الأزمة، وسيجنب البلاد فخ الفراغ الدستوري. وقال الفريق قايد صالح - في كلمة خلال زيارته لولاية ورقلة (شرق)، اليوم الاثنين - نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط "إن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة، والأكيد أن الخطوة الأساسية في هذا الشأن تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها".

وأضاف: "ننتظر في هذا الإطار التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل هذه الآلية الدستورية، باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب وتحقيق مصداقية الانتخابات". وشدد على أن إجراء الانتخابات الرئاسية سيؤدي إلى تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عليه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة

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