الإمارات: 6800 مستثمر في أولى دفعات من نظام الإقامة الدائمة “البطاقة الذهبية”

جدة - عمرو شويل دبي - الخليج 365:

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، عن أول دفعة من الحاصلين على نظام الإقامة الدائمة “البطاقة الذهبية” التي أُعلن سابقًا عن إطلاقها لتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد.

وأكد بن راشد على حسابه عبر “تويتر”، أن نظام الإقامة الدائمة “البطاقة الذهبية” يشمل المستثمرين والكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون.

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وأوضح في تغريدته، أن الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة بلغ 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم.

وبين حاكم دبي في تغريدة أخرى، أنه “سيتم منح الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في بناء دولة الإمارات”، مشددًا على أن الهدف من هذا هي الرغبة في جعل هؤلاء شركاء دائمين في مسيرة الدولة.

ويسمح نظام الإقامة الدائمة للمستحقين بتأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام قابلة للتجديد إذا توافرت شروط الأهلية.

ويتيح للمستثمرين الأجانب تملك شركات مقرها الإمارات بنسبة 100 % بعد أن كان غير مسموح للأجانب بشكل عام تملك أكثر من 49 % من أي شركة بدولة الإمارات مالم تكن مدرجة في “منطقة حرة خاصة”.