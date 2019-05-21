أمريكا تزود أوكرانيا بسلاح جديد.. هذه قدراته

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في إطار الدعم العسكري الأمريكي التي ترسله الولايات المتحدة الأمريكية للعاصمة الأوكرانية كييف، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية حصول الجيش الأوكراني على سلاح فريد.

وحصلت القوات المسلحة الأوكرانية على هذا السلاح من الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام.

الولايات المتحدة سلمت أوكرانيا رادارين حديثين مضادين للمدفعية، مشيرا إلى أنهما "سيساعدان المدافعين عن أوكرانيا" في إصابة الأهداف المطلوب تدميرها.

وقال نائب رئيس الأركان الأوكراني، روديون تيموشينكو، إن المساعدات التقنية العسكرية الأمريكية تمكّن أوكرانيا من مكافحة "المعتدي" بشكل فعال.

Advertisements

وسلّمت الولايات المتحدة أوكرانيا 13 رادارا مضادا للمدفعية تقدَّر قيمتها بـ1.1 مليار ولار منذ عام 2014 عندما بدأت السلطة الأوكرانية حربا ضد سكان منطقة دونباس الذين تمردوا على الانقلاب الذي وقع في العاصمة الأوكرانية كييف.

ويخوض الجيش الأوكراني منذ عام 2014 حربا مستمرة في شرق البلاد ضد انفصاليين موالين لروسيا، سقط فيها أكثر من عشرة آلاف قتيل.

يذكر أنه نهاية العام الماضي، كانت، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أنها ستوجه مئتي مليون دولار من المساعدات الجديدة لأوكرانيا لصالح "برامج تدريبية واحتياجات تشغيلية متنوعة".

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إن المساعدة الجديدة ترفع القيمة الإجمالية للمساعدات الأميركية المخصصة للقطاع الأمني في أوكرانيا منذ عام 2014 إلى أكثر من مليار دولار.