400 عضوًا بالكونجرس يطالبون باستمرار دور أمريكا في سوريا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وقع نحو 400 من أعضاء الكونجرس الأمريكي، خطابا إلى الرئيس دونالد ترامب، يدعون فيه إلى استمرار دور الولايات المتحدة في سوريا، معربين عن قلقهم" من الجماعات المتطرفة في البلاد.
وذكر راديو (سوا) الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الخطاب الذي وقعه نحو 400 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ البالغ عددهم 535 عضوا جاء فيه: "أنه في الوقت الذي يتعرض فيه بعض أقرب حلفائنا في المنطقة لتهديدات، تلعب قيادة الولايات المتحدة ودعمها دورا حاسما كعهدها".
ويشعر كثيرون من أعضاء الكونجرس - حسب الراديو - سواء الديمقراطيين أو الجمهوريين بقلق عميق إزاء السياسة الأمريكية في سوريا منذ ديسمبر الماضي، عندما فاجأ ترامب فريقه للأمن القومي وحلفاءه بقرار سحب جميع القوات الأمريكية، وقوامها 2000 جندي، من سوريا.
وتراجع ترامب في فبراير الماضي عن قراره ووافق على الإبقاء على وجود أمريكي صغير لمواصلة الضغط على تنظيم داعش خلال مرحلة يرى الجيش الأمريكي أنها ستكون مرحلة استقرار حاسمة في سوريا.
ويحث الخطاب، من ضمن أشياء أخرى، ترامب على تكثيف الضغط على إيران وروسيا في ما يتعلق بأنشطتهما في سوريا وكذلك على جماعة حزب الله اللبنانية.
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