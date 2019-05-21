شاهد.. أمطار غزيرة في الحرم المكي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو توثق هطول أمطار داخل الحرم المكي، الإثنين، لأول مرة في رمضان.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في وقت سابق، الإثنين، تنبيهات متقدمة لمناطق مكة المكرمة من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.

وبدأت الأمطار في الهطول مع الساعات من ظهيرة يوم الإثنين، واستمرت بغزارة حتى وقت إفطار الصائمين في الحرم المكي.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في المملكة إن بداية الإنذار في الثانية والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي، ونهايته في العاشرة من مساء الإثنين.