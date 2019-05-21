العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا جديدا

ووفقا لوكالة "واس"، جاء الأمر بترقية وتعيين (100) قاضٍ بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر وما تضمنه من ترقيات وتعيين، يأتي امتدادا للدعم المتواصل من العاهل السعودي وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.
وحرص الصمعاني على الدعاء للقضاة بتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع المستمد من الدين الإسلامي.
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