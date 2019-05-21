صورة لـ"رهف القنون" تثير ضجة في السعودية

وشاركت رهف، اليوم الثلاثاء، متابعيها عبر تطبيق "سناب شات" بفيديو عبرت فيه عن استيائها من إحدى المجلات بسبب المحتوى الناقد حول ظهورها دون حجاب.

وقالت بشكل ساخر: "لا يبوني أتحجب بنهار رمضان، أصلا توني أدري أنه رمضان".

​ورهف محمد القنون فتاة سعودية أثارت قضيتها مؤخرا جدلا واسعا شمل صداه حدود العالم، وذلك بعد تمكنها من الفرار من المملكة العربية السعودية إلى تايلاند، ثم حصولها على اللجوء في كندا وانتقالها للعيش هناك.