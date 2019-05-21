دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي نسخ جديدة من آيفون XR بألوان غير مسبوقة

كشفت تقارير تقنية حديثة أن شركة آبل تستعد لطرح نسخ جديدة من هاتف آيفون XR، والتي ستصدر بألوان جديدة غير مسبوقة.

وبحسب ما ذكرته هذه التقارير، فإن آبل تعتزم استبدال الألوان الزرقاء والمرجانية الخاصة بجهاز آيفون XR، باللونين الأرجواني والأخضر.

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ونشرت التقارير عدة صور زعمت أنها عبارة عن قطع ألواح زجاجية خلفية مكسورة خاصة بالأجهزة الجديدة من آيفون XR.

وأضافت التقارير أن النسخة الجديدة من هواتف آيفون XR ستحمل تصميمًا مشابهًا للجيل الحالي من آيفون XR، حيث من المتوقع أن تضم أيضًا شاشات LCD، إلا أنها قد تحتوي على كاميرا خلفية مزوجة، بدلًا من كاميرا واحدة.

© alqiyady نسخ جديدة من آيفون XR بألوان غير مسبوقة

جدير بالذكر أن الجيل الحالي من أجهزة آيفون XR أتى بالألوان: الأبيض والأحمر والأزرق والأصفر والمرجان والأسود.

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