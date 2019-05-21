دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هواوي ترد على ضربة جوجل بهذه الطريقة

قال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعةلأعمال المستهلكين، إنهم طوروا نظامهم التشغيلي للهواتف الذكية وأجهزة الحاسب؛ لاستخدامه على أجهزتها بديلاً عن أندرويد وويندوز.



وكانت شركة جوجل الأمريكية قد وجهت ضربة ـ وُصفت بالقاسية ـ يوم أمس الأحد لشركة هواوي؛ حيث أوقفت أعمالها التي تتطلب نقل منتجات اعتادية وبرمجية مع الشركة الصينية باستثناء تلك التي تغطيها تراخيص المصادر المفتوحة. وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، في تصريحات لصحف ألمانية، أنهم بعد عدة سنوات من العمل على نظامهم التشغيلي تم تطويره بالفعل بعدما بدأت في العمل عليه منذ عام 2012 بعدما فتحت الولايات المتحدة تحقيقًا في نشاطاتها إلى جانب نشاطات الشركة الصينية زد تي إي.



وأتم ريتشارد يو، حديثه بقوله:" بما أنه لم يعد بالإمكان استخدام الأنظمة الأمريكية سنكون مستعدين ولدينا خطة احتياطية". المزيد:

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