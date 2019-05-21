دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة خدمة الدفع Apple Pay تصل إلى 4 بنوك جديدة في خدمة الدفع Apple Pay تصل إلى 4 بنوك جديدة في السعودية

أطلقت آبل في نهاية العام الماضي خدمتها للدفع الإلكتروني باستخدام الهواتف Apple Pay في السوق السعودي عبر خدمة مدى، ووقتها لم تصل لجميع المستخدمين في المملكة بسبب انحصار وجودها على بنوك محددة دون غيرها لعدم توافقها الجميع مع متطلبات الخدمة.

لكن الآن، فقد أعلنت مدى عن انضمام 4 بنوك جديدة إلى قائمة الداعمين لخدمة الدفع من آبل في السعودية، وتتمثل البنوك في البنك السعودي للاستثمار، ساب، بنك البلاد، والبنك السعودي الفرنسي. وبهذا، فإنهم ينضمون لعملاء بنك الراجحي، بنك الرياض، والبنك الأهلى التجاري.

ويستطيع أي من مستخدمي هواتف آيفون والذين يتعاملون مع البنوك المذكورة إضافة بطاقاتهم الائتمانية لخدمة Apple Pay والاستمتاع بطريقة شراء سهلة.

التدوينة خدمة الدفع Apple Pay تصل إلى 4 بنوك جديدة في السعودية ظهرت أولاً على عالم التقنية.