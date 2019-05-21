شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الحمدين الخائن يرفض حضور القمتين الخليجية والعربية ويهرول الى طهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة البيان الإماراتية، اليوم الثلاثاء كاريكاتير ساخر يسلط الضوء على تنظيم الحمدين وعلاقته بطهران .

الكاريكاتير الإماراتى جسد النظام القطرى بشخص يهرول الى طهران رافضا الحضور فى القمتين الخليجية والعربية الطارئتين اللتين من المقرر أن تعقدا في مكة المكرمة في 30 مايو بمبادرة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

​ودعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لعقد اجتماع طارئ لقادة الخليج والعرب في 30 مايو.

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وقالت وزارة الخارجية السعودية على موقع "تويتر" إن ملك السعودية دعا للاجتماع لمناقشة الهجمات الأخيرة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.



