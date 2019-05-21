شكرا لقرائتكم خبر عن بدء محاكمة المتهمين فى خطف واغتصاب فتاة لشهرين بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين في قضية احتجاز واغتصاب جماعي فى حق الفتاة القاصر خديجة، حيث هزت تلك القضية الرأى العام فى المغرب قبل أشهر ويلاحق فيها 13 متهما.

وذكرت شبكة سكاى نيوز أن الفتاة خديجة (17 عاما) حظيت بتعاطف وتضامن واسعين عندما كشفت في أغسطس انها احتجزت لنحو شهرين، تعرضت خلالهما للإغتصاب والتعذيب ورسم وشوم على جسدها، وذلك بعد اختطافها من أمام بيت أحد أقاربها فى بلدة أولاد عياد قرب مدينة بنى ملال وسط المغرب.

ويمثل 10 متهمين أمام محكمة بنى ملال فى حالة اعتقال، بينما يمثل متهم واحد، كان قاصرا أثناء وقوع الأفعال، أمام قاض مكلف بالقاصرين في 11يونيو المقبل.

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وأوقف هؤلاء المتهمون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و29 سنة في أعقاب التصريحات التي أدلت بها خديجة حول ما تعرضت له.

ويواجه بعضهم تهما ثقيلة منها الإتجار بالبشر والاغتصاب والاحتجاز وتكوين عصابة إجرامية، بينما يلاحق آخرون بتهمة عدم التبليغ عن جنايتي الاتجار في البشر والاغتصاب، بحسب إبراهيم حسان محامى خديجة.