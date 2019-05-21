شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكى سعودى بترقية وتعيين 100 قاضى بوزارة العدل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا جديدا، اليوم الثلاثاء، ووفقا لوكالة "واس"، جاء الأمر بترقية وتعيين (100) قاضٍ بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائى.
وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر وما تضمنه من ترقيات وتعيين، يأتي امتدادا للدعم المتواصل من العاهل السعودى وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.
وحرص الصمعاني على الدعاء للقضاة بتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع المستمد من الدين الإسلامي.
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