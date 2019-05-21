شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يستهدف "فتح الشام" فى ريف حماة الشمالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن وحدات الجيش السوري نفذت ضربات مكثفة على تحركات المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي، وذلك رداً على تجديد خرقها لاتفاق منطقة خفض التصعيد واعتداءاتها على النقاط العسكرية والقرى الآمنة.
وذكرت "سانا"، اليوم الثلاثاء، أن "وحدات الجيش نفذت رمايات مركزة على محاور تحرك المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وخطوط إمدادها في بلدتي الصهرية والقروطية بجبل شحشبو بالريف الشمالي، ما أسفر عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد بالإضافة إلي تدمير عدد من الأوكار بعضها يحتوي أسلحة وذخائر".
وأشارت (سانا) إلى أن المجموعات الإرهابية اعتدت - في وقت سابق اليوم - بعدد من القذائف الصاروخية على بلدتي بريديج وكفر نبودة بريف حماة الشمالي، ما أسفر عن أضرار مادية في بعض المنازل والممتلكات الخاصة والبنى التحتية.
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