"مراسلون بلا حدود": السعودية تحتجز صحفيَّيْن عرب منذ أشهر

إسطنبول / الخليج 365

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الثلاثاء، إن السعودية تحتجز منذ أشهر، صحفيَّيْن يمني وأردني.

جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة (غير حكومية) التي تتخذ من العاصمة الفرنسية مقرا لها، عبر موقعها على الانترنت.

وأوضح البيان أن المملكة "احتجزت الصحفي اليمني مروان المريسي، والأردني عبد الرحمن فرحانة، بعد أن كان الأول في عداد المفقودين منذ يونيو (حزيران) 2018، والثاني منذ فبراير (شباط) 2019".

وأضاف أن "عائلة الصحفي اليمني المريسي، حصلت أخيرًا على أخبار بشأن مصيره، إذ أكدت زوجته في تغريدة أنها تلقت منه مكالمة هاتفية دامت بضع دقائق، لتعلم للمرة الأولى منذ انقطاع أخباره أنه لا يزال على قيد الحياة".

وتابع أن "أفرادا من عائلة الصحفي الأردني فرحانة، علموا أن المملكة أبلغت السفارة الأردنية بالإفراج قريباً عن الصحفي الستيني، دون تحديد موعد، وهو ما يُفسَّر على أنه اعتراف باحتجازه".

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ولفتت المنظمة إلى أنّ سبب اعتقال الصحفيَّيْن لا يزال مجهولاً، وكذلك الأمر بالنسبة لمكان احتجازهما.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات السعودية بشأن ما ورد ببيان المنظمة حول احتجاز الصحفيين الذين تقول المنظمة إن أحدهما يكتب لقناة "الجزيرة" القطرية.

وعادة ما تؤكّد السعودية احترامها الدائم للحقوق والحريات.

وفي يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتصنف مراسلون بلا حدود (المعنية بتقييم حرية الصحافة في العالم)، السعودية في قائمة أخطر الدول على سلامة الصحفيين في العالم، إذ تقبع المملكة في المرتبة 172 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة.

ومؤخرا، أعلنت السلطات السعودية الإفراج المؤقت عن المدونة هتون الفاسي، بينما لا تزال مراسلون بلا حدود تطالب بإطلاق سراح 29 صحفياً ومدوناً آخرين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.