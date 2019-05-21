الحوثيون ينفذون هجومًا بطائرة مسيرة في نجران السعودية

الرياض / الخليج 365

أعلن التحالف العربي، الثلاثاء، أن جماعة "الحوثي" هاجمت مرفقا حيويا في "نجران" السعودية بطائرة مسيّرة، فيما ذكرت الجماعة اليمنية، أنه مخزن للأسلحة بمطار المدينة.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، استهدفت أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران، جنوب غربي المملكة.

وأوضح المالكي أن المرفق كان يستخدمه مواطنون ومقيمون، وأن الاستهداف كان من خلال طائرة بدون طيار تحمل متفجرات.

ولم يشر المتحدث لوجود خسائر في الأرواح أو المقرات، أو تفاصيل أكثر عن الاستهداف الذي يأتي بعد ساعات من إعلان السعودية اعتراض صاروخين أطلقتهما الجماعة باتجاه منطقة مكة رغم نفي الأخيرة.

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وأكدت جماعة الحوثي، الثلاثاء، تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة، استهدف مطار نجران جنوب غربي المملكة، وفق فضائية "المسيرة" التابعة للجماعة.

وأوضحت أن "العملية استهدفت مخزناً للأسلحة في مطار نجران، ما أدى إلى نشوب حريق في المكان"، وهو ما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من الرياض بشأن ذلك.

وفي 3 مايو/ أيار الجاري، أعلنت السعودية استئناف العمل بمطار منطقة نجران (جنوب) المتاخمة للحدود مع اليمن، مطلع شهر رمضان المقبل، بعد توقف نحو 4 سنوات، على خلفية حرب اليمن.

وجاء إعلان عودة العمل بالمطار بعد يوم من إعلان السعودية دعم منطقة نجران بأفواج أمنية جديدة، وهي منطقة تعد أحد أهداف الصواريخ التي تتهم الرياض الحوثيين بإطلاقها.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في اليمن بمواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.