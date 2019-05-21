الدفاع العراقية تعلن مقتل 11 عنصرا من "داعش"

العراق / حسين الأمير / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، مقتل 11 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عملية أمنية تهدف لمطاردة عناصر التنظيم في محافظة صلاح الدين (شمال).

وذكرت خلية الإعلام الأمني (تتبع لوزارة الدفاع) في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن قيادة عمليات صلاح الدين، شرعت "بعملية تفتيش وتطهير لجزيرة صلاح الدين، لفرض الأمن والاستقرار فيها".

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وأفاد البيان، أن العملية أسفرت عن مقتل 11 إرهابيا، والعثور على 13 وكراً و16 حزاماً ناسفاً، وتدمير سيارتين مفخختين وثلاثة أنفاق، والعثور على معملين للتفخيخ.

وبعد دحره نهاية 2017، زاد نشاط "داعش" مؤخرًا في محافظات الأنبار (غرب) وديالى (شرق)، ونينوى وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.