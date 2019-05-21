تقارير سعيدة لـ #الاتحاد عن عقوبة #فهد_المولد

صحيفة الخليج الإلكترونية

كشفت تقارير صحفية عن العقوبة المنتظر توقيعها على الدولي فهد المولد لاعب نادي الاتحاد، بعد خضوعه للتحقيق من جانب لجنة المنشطات.

وكانت لجنة المنشطات قد قرر إيقاف فهد المولد بعد اكتشاف مواد غريبة ومحظورة في إحدى العينات الخاصة به بعد مباراة فريقه أمام النصر.

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وجاءت نتيجة فحص العينة الخاصة بالمولد، بوجود نسبة 1% فقط من مادة الإمفيتامين، المحظورة على الرياضيين، وبالتالي تم اتخاذ قرارا بإيقافه، وخضوعه للتحقيق للاستماع لأقواله عن أسباب تعاطيه لها.

من المنتظر أن يتم معاقبة المولد بالإيقاف لمدة 6 أشهر فقط، وذلك لعدم وجود نسبة كبيرة من المادة المحظورة في عينة اللاعب.

وفي حالة إصدار العقوبة رسميا بحق فهد المولد لمدة 6 أشهر، فإنه سيغيب عن الدور الأول فقط، وسيكون جاهزا للمشاركة في المباريات بداية من الدور الثاني.