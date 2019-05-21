برشلونة يجد بديل #سواريز

صحيفة الخليج الإلكترونية

يقترب نادي برشلونة الإسباني، من التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن جريزمان في الأيام الماضية، عبر مقطع فيديو مصور، رحيله بشكل رسمي عن أتلتيكو مدريد، دون الكشف عن هويته المقبلة.

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وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أنه بالرغم من اقتراب برشلونة من التعاقد مع جريزمان، إلا إدارة الفريق الكتالوني ترغب في التعاقد مع مهاجم جديد.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية، أن برشلونة يراقب الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال الإنجليزي، خاصة جريزمان سيحتل موقع الجناح في خطة المدرب فالفيردي الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن برشلونة يستهدف من التعاقد مع مهاجم جديد بخلاف جريزمان، هو تخفيف حمل المباريات على سواريز، خاصة أن جريزمان سيلعب دور كوتينيو كجناح، خاصة أن الأخير سيرحل عن برشلونة في الصيف المقبل.