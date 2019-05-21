دورتموند يضم المدافع الدولي #شولتس من #هوفنهايم

أعلن بوروسيا دورتموند وصيف الدوري الألماني لكرة القدم الثلاثاء تعاقده مع المدافع الدولي نيكو شولتس قادما من هوفنهايم، في عقد لخمسة أعوام حتى حزيران/يونيو عام 2024. وأشارت الصحف الألمانية الى أن قيمة صفقة الظهير الأيسر البالغ من العمر 26 عاما، بلغت 27 مليون يورو.

وخاض شولتس حتى الآن ست مباريات دولية مع المانشافت، واستدعاه مدرب الأخير يواكيم لوف بشكل متكرر في الآونة الأخيرة.

Advertisements

وقال عنه المدير الرياضي في دورتموند ميكايل تسورك “سنستفيد شأننا في ذلك شأن المنتخب الالماني، من بنيته الجسدية، إيقاعه وديناميته”.

أما رئيس النادي هانس يواكيم فاتسكه فقال “بوجود أشرف حكيمي (الدولي المغربي، 20 عاما) ونيكو شولتس، لا أحد يملك ظهيرين أسرع منهما”.

وكان دورتموند قريبا من لقب الدوري الألماني لاسيما بعد تقدمه بفارق تسع نقاط على بايرن ميونيخ منتصف الموسم، قبل أن يعود الفريق البافاري ويحرز لقبه السابع تواليا، منهيا البطولة بفارق نقطتين فقط أمام دورتموند.

وتعاقد الأخير للموسم المقبل مع البلجيكي ثورغان هازار شقيق إدين، قادما من بوروسيا مونشنغلادباخ. لكنه تخلى في المقابل عن خدمات جناحه الأميركي كريستيان بوليسيك المنتقل الى تشلسي الإنكليزي.