تعليم #حائل ينظم مارثون المشي ضمن برامج ” #صيفنا_رياضي “

صحيفة الخليج الإلكترونية نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة في أندية الحي أمس ، مارثون المشي للسيدات ضمن برامج ” صيفنا رياضي ” الذي يقدم حزمة متنوعة من البرامج الرياضية، بهدف نشر مفهوم الرياضة وأهميتها لصحة الإنسان ، وذلك بممشى حديقة الورود بالمنطقة.

وأبانت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بحائل فوزية الجنيدي ، أن مارثون المشي الذي شهد مشاركة 135 مرتادة هو بداية لبرامج رياضية نسائية تقدمها أندية الحي لتسهم في تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية والصحية في المجتمع و تحسين نمط الحياة ، مؤكدةً أن الرياضة حظيت باهتمام كبير في رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي أكدت على ضرورة رفع معدل ممارستها بالمجتمع ، وارتباطها الوثيق بالصحة .

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