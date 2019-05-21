الملك_سلمان يصدر أمرًا بترقية وتعيين 100 قاضٍ بـ #وزارة_العدل

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً بترقية وتعيين (100) قاضٍ بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

وسأل الله أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.