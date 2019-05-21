حساب_المواطن: هذه الطريقة الصحيحة لحذف راتب الزوجة من البرنامج

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضح برنامج حساب المواطن، طريقة حذف دخل التابع في حال عدم وجود وظيفة له.

جاء ذلك بعد تلقي البرنامج استفساراً من مواطن عن كيفية حذف دخل الزوجة، قال فيه إنه لم يتمكن من حذف دخل الزوجة رغم أن بيناتاها المسجلة “لا توجد وظيفة”.

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ليرد البرنامج عبر حساب خدمة العملاء قائلاً: “بإمكانك حذف دخل التابع عن طريق البوابة الإلكترونية (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين) وتغيير الحالة الوظيفية للتابع إلى أيقونة “لا يوجد وظيفة” ثم التوجه إلى أيقونة “الإفصاح عن الدخل”، والانتقال إلى الإجراءات وحذف الدخل للتابع ثم الضغط على حفظ”.

وكان حساب المواطن قد أعلن، صدور نتائج الأهلية للدورة التاسعة عشرة (شهر يونيو 2019)، وسيتم صرف مخصص الدعم يوم الاثنين الموافق 10 يونيو المقبل.

وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط (هنا)