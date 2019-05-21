توفر #وظائف للجنسين في مطارات #الرياض عبر برنامج #تمهير

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت شركة مطارات الرياض بالتعاون مع صندوق ”هدف”، عن توافر وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء حديثي التخرج من خلال برنامج التدريب على رأس المال ”تمهير”. وأوضحت أن الوظيفة متاحة لحاملي الشهادة الجامعية البكالوريوس في الاختصاصات الإدارية، وذلك للعمل في الشركة تحت مسمى وظيفي أخصائي استراتيجية الشركة. وأشارت إلى أن التقديم متاح إلى الاكتفاء من العدد المطلوب. وأشارت شركة مطارات الرياض إلى أنه يمكن للراغبين التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنــا).

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