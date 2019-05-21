تخريب السفن وهجوم محطتي الضخ يتصدران القمة العربية الطارئة بمكة

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت جامعة الدول العربية أن القمة العربية الطارئة في مكة ستبحث الاعتداءات على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية في الرياض، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

وأضافت أن ذلك يأتي استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لقادة الدول العربية لعقد قمة طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو.

وأوضحت الجامعة في بيان، لها أن هذا الإجراء يأتي في إطار المادة 3 من الملحق الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة، التي تنص على أن ينعقد المجلس بصفة منتظمة، في دورة عادية مرة في السنة في شهر مارس، وله عند الضرورة أو بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومي العربي عقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء بطلب لذلك ووافق على عقدها ثلثا الدول الأعضاء.

وكان الملك سلمان قد دعا إلى عقد قمتين طارئتين عربية وخليجية في 30 مايو. وقد تواصل الترحيب العربي بهذا الدعوة، حيث أوضحت المندوبة الدائمة لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية أنها قد باشرت فور استلامها دعوة السعودية من الأمانة العامة إلى إرسال دعم وتأييد بلادها لعقد القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة.