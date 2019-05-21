الان تتابع ابنة أحد ركاب الماليزية: والدي ضالع في خطف الطائرة.. ومازال على قيد الحياة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

بعد مرور 5 سنوات على اختفائها المحير، خرجت ابنة أحد الركاب على الطائرة الماليزية المفقودة من عام 2014، عن صمتها مؤخرا، لتكشف تفاصيل مثيرة عن اختفاء الطائرة التي كان على متنها نحو 240 راكبا.

وقالت ليزا، ابنة سيرجي دينيكا، وهو عسكري سابق في أوكرانيا، إن والدها ضالع في خطف الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية، مشيرة إلى أنه لا يزال على قيد الحياة.

ومن جانبه، أفصح جيف وايز، الخبير والمحلل في شبكة سي إن إن الأميركية الإخبارية، عن اعتقاده أن لدينيكا كان جزءا من مهمة دبرتها روسيا لاختطاف الطائرة الماليزية، قبل نقلها إلى كازاخستان.

Advertisements

وقال وايز في كتاب جديد عن الحادثة التي شغلت العالم ولا تزال، إن دينيكا كان في مهمة سرية، وأعاد نشر تغريدات لابنته ليزا قالت فيها إن والدها لا يزال على قيد الحياة.

واختفت الطائرة الماليزية المنكوبة عن شاشات الرادار في 8 مارس 2014، عندما كانت في طريقها من كوالالمبور إلى العاصمة الصينية بكين، ولم يعثر لها على أثر حتى الآن.

وبعد عام من اختفاء الطائرة الماليزية، كان من الغريب احتفال ليزا بعيد ميلاد والدها في 26 مارس، على اعتبار أنه لا يزال على قيد الحياة.

وأصبحت رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH370 واحدة من أبرز أسرار الطيران في العالم، إذ اختفت منذ أكثر من 5 سنوات، ولم يعثر لها حتى الآن على أي أثر.