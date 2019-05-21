الملكة إليزابيث تزور معرض تشيلسي للزهور

زارت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، معرض تشيلسي للزهور في لندن وتجولت في حدائق منها واحدة من تصميم كيت ميدلتون، دوقة كمبردج زوجة حفيدها الأمير وليام، وفقا للعين الإخبارية.

والمعرض الذي يفتتح أمام الجمهور الثلاثاء هو الحدث الأبرز في فعاليات تنسيق الحدائق ببريطانيا، وتنظمه جمعية البساتين الملكية التي تضم الملكة إليزابيث في قائمة الجهات الراعية لها.

وكان في استقبال الملكة لدى زيارتها المعرض الإثنين، رئيس الجمعية نيكولاس بيكون قبل أن تتفقد حديقة (العودة للطبيعة) التي صممتها كيت ميدلتون علاوة على أعمال فنانين آخرين منهم أندري ديفيز وآدم وايت.

وكانت كيت ووليام من بين عدد من أعضاء العائلة الملكية الذين رافقوا الملكة البالغة من العمر 93 عاما في جولتها بالمعرض الذي أقيم في حديقة مستشفى تشيلسي الملكي بلندن.