شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والجامعة العربية يطلقان بعد غد جائزة التميز الحكومى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد غد الخميس " جائزة التميز الحكومي العربي " تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة والسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية . وتعد هذه الجائزة الأكبر عربيا في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري وستكون متاحة لمشاركة جميع الحكومات العربية.

وتهدف الجائزة إلى إحداث حراك إداري عربي لتبني أفضل النظريات العالمية في التميز الحكومي وإبراز أهم التجارب والشخصيات والقيادات الادارية العربية الناجحة

ويتم خلال الحفل الإعلان عن فئات الجائزة ومعاييرها ورؤيتها في دفع العمل الإداري العربي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات والجامعة العربية يطلقان بعد غد جائزة التميز الحكومى العربى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.