شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 من ميليشيا الحوثى فى مواجهات مع الجيش بتعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 4 من عناصر ميليشيا الحوثى، اليوم الثلاثاء، وأصيب آخرون فى مواجهات مع الجيش الوطنى اليمنى فى محيط جبل هان غربى مدينة تعز. وقال مصدر عسكرى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن عناصر اللواء 17 مشاه تصدت لهجوم شنته ميليشيا الحوثى على مواقع الجيش الوطنى غربى محيط جبل هان ووادى حنش والربيعى ومدارات بعد ساعات من القصف المدفعى .

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